纽约期市：期棉走低，因预期供应将超过需求

路透纽约9月4日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四走低，成交清淡，因预期供应庞大，将超过实货需求。

交投最活跃的ICE-12月期棉合约 收跌0.51美分，或0.8%，报每磅65.45美分。

预计今年主要生产国的产量将再度超过需求。对最大消费国中国需求的忧虑与日俱增，因中国政府将放弃推动棉花进口需求的收储计划。

美国农业部在一份报告中称，印度棉花产量预计将高于之前的预期。

美国的棉花产量预计将触及四年高位。美国是全球最大棉花出口国。

INTL FCStone在一份市场日报中称，“交易商报告市场交易稀落，因棉纺厂在北半球收割开始前继续采取按需采购的策略。”

交易商关注周五公布的美国周度出口数据。(完)

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