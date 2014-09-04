纽约期市：期棉走低，因预期供应将超过需求

美国热股：德意志银行第一季净利增长14%，但盘初下跌逾3%
路透4月27日 - 德意志银行第一季净利增长143%，至5.75亿欧元(6.27亿美元)，因诉讼费用减少，而且债券交易业务反弹。分析师们平均预期该行第一季净利5.22亿欧元。
路透纽约9月4日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四走低，成交清淡，因预期供应庞大，将超过实货需求。
交投最活跃的ICE-12月期棉合约 收跌0.51美分，或0.8%，报每磅65.45美分。
预计今年主要生产国的产量将再度超过需求。对最大消费国中国需求的忧虑与日俱增，因中国政府将放弃推动棉花进口需求的收储计划。
美国农业部在一份报告中称，印度棉花产量预计将高于之前的预期。
美国的棉花产量预计将触及四年高位。美国是全球最大棉花出口国。
INTL FCStone在一份市场日报中称，“交易商报告市场交易稀落，因棉纺厂在北半球收割开始前继续采取按需采购的策略。”
交易商关注周五公布的美国周度出口数据。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 母红; 审校 李军)
路透4月27日 - 德意志银行第一季净利增长143%，至5.75亿欧元(6.27亿美元)，因诉讼费用减少，而且债券交易业务反弹。分析师们平均预期该行第一季净利5.22亿欧元。
美国劳工部周四公布：美国一周初请失业金人数为25.7万人(预估为24.5万人)。 美国商务部周四公布：耐久财(耐用品)订单较前月增长0.7%(市场预估为增长1.2%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)
道琼工业指数升16.75点，或0.08%，至20,991.84点；标准普尔500指数涨1.95点，或0.08%，至2,389.4点；纳斯达克指数上扬12.95点，或0.21%，至6,038.18点。(完) (编译 母红; 审校 刘静)