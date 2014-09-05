版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 6日 星期六 05:30 BJT

纽约期市：期棉放量重挫，本周跌幅为7月底来最大

路透纽约9月5日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五放量重挫，美国政府公布的周度出口报告令人失望，给市场带来压力。

交投最活跃的ICE-12月期棉合约 收跌1.14美分，或1.7%，报每磅64.31美分。

美国公布的就业数据逊于预期，美国农业部发布的周度数据显示，出口降幅较许多交易商预期的更大后，期棉扩大跌幅。

数据显示，截至8月28日该周美国出口棉花仅8.29万包。

棉花价格本周大跌超过3%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐