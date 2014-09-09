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亚洲 | 2014年 9月 10日 星期三 05:06 BJT

纽约期市：ICE期棉延续升势，在美国农业部发布供需报告前有仓位调整

路透纽约9月9日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二续涨，两日升幅为两周半最大，因投资人担心短期供应吃紧，抵消对又一年产量过剩的预期。

交投最活跃的ICE-12月期棉合约 收涨0.74美分，或1.1%，报每磅65.79美分。

在尾盘买盘的带动下，期棉表现超过汤森路透/核心商品CRB指数 ，该指数触及七个月低点，其19种成分商品中多数下滑。

交易商静待美国农业部周四将发布的供需报告，市场普遍预计将小幅下调美国棉花产量预估。

“在报告发布前有一些空头回补，”KCG Futures棉花专家Sharon Johnson表示。

交易所数据显示，未平仓合约总量在过去三个交易日增加，周一升至两个月最高的180,339口。

根据最新的交易所数据，ICE库存延续跌势，降至1月来最低，周一降至59,560包，之前为63,238包。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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