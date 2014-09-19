纽约期市：期棉触及8月中来最低，因担心中国进口需求下降

中国经济：今年首季PPP项目落地增长28%，仍保持加快态势--财政部
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透纽约9月19日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五触及8月中来最低，此前一业内网站报导，中国可能将大量棉花进口配额同国内棉花采购挂钩，预计将影响中国对外国棉花的需求。
指标ICE-12月期棉 收跌0.66美分，或约1%，报每磅64.39美分，盘中低见63.70美分，成交放量。
本周期棉大跌5%，为逾两个月最大单周跌幅。
根据业内网站CN Cotton，中国正考虑将大量棉花进口配额同国内棉花采购相挂钩。该网站之后撤走了该报导。
周三中国政府证实，将进行农户补贴计划试点，但中国政府没有公布进口配额计划，以及对中国主要棉花种植区以外地区提供支持的细节。
中国棉花进口已经下滑。2013/14市场年度中国进口棉花减少32%，至300万吨。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至5月3日当周，新加坡中质馏分油库存减少3.6%，至两周低位1,173.2万桶。