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亚洲 | 2014年 9月 20日 星期六 04:20 BJT

纽约期市：期棉触及8月中来最低，因担心中国进口需求下降

路透纽约9月19日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五触及8月中来最低，此前一业内网站报导，中国可能将大量棉花进口配额同国内棉花采购挂钩，预计将影响中国对外国棉花的需求。

指标ICE-12月期棉 收跌0.66美分，或约1%，报每磅64.39美分，盘中低见63.70美分，成交放量。

本周期棉大跌5%，为逾两个月最大单周跌幅。

根据业内网站CN Cotton，中国正考虑将大量棉花进口配额同国内棉花采购相挂钩。该网站之后撤走了该报导。

周三中国政府证实，将进行农户补贴计划试点，但中国政府没有公布进口配额计划，以及对中国主要棉花种植区以外地区提供支持的细节。

中国棉花进口已经下滑。2013/14市场年度中国进口棉花减少32%，至300万吨。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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