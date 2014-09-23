纽约期市：期棉在触及七周低位后反弹，因空头回补和棉纺厂买盘

路透纽约9月23日 - 期棉周二转跌为升，受助于跌至七周低位后引发的空头回补和棉纺厂买盘。对最大棉花消费国中国需求的忧虑拖累期棉稍早走低。

交投最活跃的ICE-12月期棉合约 盘中触及62.06美分的低位，跌向8月触及的近五年低位62.02美分。

该合约稍后逆转走势，收涨0.24美分，或0.4%，报每磅62.83美分。

对短期供应的担忧使现货价格高于期货价格。根据路透数据，ICE库存跌至去年10月以来最低。ICE的最新数据显示，交易所库存从之前的20,461包跌至18,565包。

中国政府改革棉花补贴政策的计划细节逐步浮出水面。

中国政府将向主要种棉区新疆，以及黄河和长江流域各省产棉区的棉农直接进行补贴。

中国政策的转变使棉农抱存的价格反弹的希望破灭。(完)

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