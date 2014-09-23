纽约期市：期棉在触及七周低位后反弹，因空头回补和棉纺厂买盘

中港股业绩：中国太保一季净利同比下降9%，保险责任准备金明显上升
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。
路透纽约9月23日 - 期棉周二转跌为升，受助于跌至七周低位后引发的空头回补和棉纺厂买盘。对最大棉花消费国中国需求的忧虑拖累期棉稍早走低。
交投最活跃的ICE-12月期棉合约 盘中触及62.06美分的低位，跌向8月触及的近五年低位62.02美分。
该合约稍后逆转走势，收涨0.24美分，或0.4%，报每磅62.83美分。
对短期供应的担忧使现货价格高于期货价格。根据路透数据，ICE库存跌至去年10月以来最低。ICE的最新数据显示，交易所库存从之前的20,461包跌至18,565包。
中国政府改革棉花补贴政策的计划细节逐步浮出水面。
中国政府将向主要种棉区新疆，以及黄河和长江流域各省产棉区的棉农直接进行补贴。
中国政策的转变使棉农抱存的价格反弹的希望破灭。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。
路透上海4月29日 - 中国最大券商--中信证券周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利23.01亿元人民币，同比增长40.18%；公司一季度公允价值变动收益、利息净收入和其他业务收入等成为公司营收增长的主要来源。