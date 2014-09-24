纽约期市：期棉跌至五年低位，因对中国需求的担忧继续拖累棉价走低

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透纽约9月24日 - 期棉周三跌至2009年以来最低，因担心中国的政策调整将损及该国进口需求，导致期棉价格继续回吐过去五年受中国大举收储提振累积的涨幅。中国是全球最大的棉花消费国。
交投最活跃的ICE-12月期棉 盘中重挫2.9%，至2009年10月以来最低61.02美分，延续本周中国官方声明称将削减2015年进口配额后出现的跌势。
该合约 收跌1.26美分，或2%，报每磅61.57美元，势将连续第二周大跌。
该合约年内迄今累积下跌超过25%。
中国政府本周稍早称，将明年棉花进口配额降至89.4万吨，以扶助刺激国内生产。中国正逐步结束大规模收储计划。
美元指数 周三升至四年最高打压以美元计价的商品价格。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。