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亚洲 | 2014年 9月 25日 星期四 05:26 BJT

纽约期市：期棉跌至五年低位，因对中国需求的担忧继续拖累棉价走低

路透纽约9月24日 - 期棉周三跌至2009年以来最低，因担心中国的政策调整将损及该国进口需求，导致期棉价格继续回吐过去五年受中国大举收储提振累积的涨幅。中国是全球最大的棉花消费国。

交投最活跃的ICE-12月期棉 盘中重挫2.9%，至2009年10月以来最低61.02美分，延续本周中国官方声明称将削减2015年进口配额后出现的跌势。

该合约 收跌1.26美分，或2%，报每磅61.57美元，势将连续第二周大跌。

该合约年内迄今累积下跌超过25%。

中国政府本周稍早称，将明年棉花进口配额降至89.4万吨，以扶助刺激国内生产。中国正逐步结束大规模收储计划。

美元指数 周三升至四年最高打压以美元计价的商品价格。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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