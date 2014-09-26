纽约期市：期棉上扬，在跌至五年低位后出现技术性反弹

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透纽约9月26日 - 期棉周五上扬，在周四触及五年低位后出现技术性反弹，且得州近期降雨引发市场预期美国最大棉花种植州的棉花作物可能受损。
交投最活跃的ICE-12月期棉 上扬0.49美分，或0.8%，收报每磅61.89美分。
尽管今日收涨，但指标合约 本周大幅走低。过去两周累积下跌近9%，为5月以来最大两周跌幅。
对最大棉花消费国中国进口需求的担忧周四拖累期棉跌跌至五年低位60.83美分。
周五，次月期棉合约的技术性超卖状况有所缓解，7日相对强弱指标从周四的20.7升至28.2。
棉花展望(COTLOOK)周五预计，中国2014/15年棉花进口将降至10年低位130万吨，不及上年的一半。
美国政府公布的周度数据显示，截至9月23日当周，投机客持有的棉花空头头寸规模为2007年以来最大。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。