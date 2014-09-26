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亚洲 | 2014年 9月 27日 星期六 05:06 BJT

纽约期市：期棉上扬，在跌至五年低位后出现技术性反弹

路透纽约9月26日 - 期棉周五上扬，在周四触及五年低位后出现技术性反弹，且得州近期降雨引发市场预期美国最大棉花种植州的棉花作物可能受损。

交投最活跃的ICE-12月期棉 上扬0.49美分，或0.8%，收报每磅61.89美分。

尽管今日收涨，但指标合约 本周大幅走低。过去两周累积下跌近9%，为5月以来最大两周跌幅。

对最大棉花消费国中国进口需求的担忧周四拖累期棉跌跌至五年低位60.83美分。

周五，次月期棉合约的技术性超卖状况有所缓解，7日相对强弱指标从周四的20.7升至28.2。

棉花展望(COTLOOK)周五预计，中国2014/15年棉花进口将降至10年低位130万吨，不及上年的一半。

美国政府公布的周度数据显示，截至9月23日当周，投机客持有的棉花空头头寸规模为2007年以来最大。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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