纽约期市：期棉走低，因担忧需求和美元走强

香港个股：中信建投基金遭上交所正式实施1个月限制交易纪律处分
路透香港4月25日 - 中国大型综合性投资银行--中信建投证券周二称，其基金分支遭上海证券交易所正式实施1个月限制交易的纪律处分，至5月23日为止。
路透纽约9月29日 - 期棉周一走低，第三季可能录得16%的跌幅，受累于美元走强，和担忧最大消费国中国的需求减少将导致全球库存大幅增加。
指标ICE-12月期棉 收跌0.42美分，或0.7%，报每磅61.47美分。
中国上周公布棉花目标价格政策的新细节后，期棉价格重挫至五年低位60.83美分。中国的新政策将导致该国进口需求锐减。
一家行业分析机构棉花展望周五在一份报告中称，中国的棉花进口将降至10年低位，其库存也会减少，而其他国家的库存势将增长2.1%。
美元指数 今日稍早触及四年高位，后逆转走势，这进一步拖累期棉价格。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透香港4月25日 - 中国大型综合性投资银行--中信建投证券周二称，其基金分支遭上海证券交易所正式实施1个月限制交易的纪律处分，至5月23日为止。
卢森堡--欧盟官员会见欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，为英国退欧谈判做准备。(0900)
路透上海4月25日 - 中国安徽五河农商行等最新公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有487家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模148,650亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，合计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30