纽约期市：期棉走低，因担忧需求和美元走强

路透纽约9月29日 - 期棉周一走低，第三季可能录得16%的跌幅，受累于美元走强，和担忧最大消费国中国的需求减少将导致全球库存大幅增加。

指标ICE-12月期棉 收跌0.42美分，或0.7%，报每磅61.47美分。

中国上周公布棉花目标价格政策的新细节后，期棉价格重挫至五年低位60.83美分。中国的新政策将导致该国进口需求锐减。

一家行业分析机构棉花展望周五在一份报告中称，中国的棉花进口将降至10年低位，其库存也会减少，而其他国家的库存势将增长2.1%。

美元指数 今日稍早触及四年高位，后逆转走势，这进一步拖累期棉价格。(完)

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