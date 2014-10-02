纽约期市：ICE期棉恢复跌势，因需求忧虑

美国热股：黑石集团第一季获利增长逾一倍，盘初攀升逾2%
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
路透纽约10月2日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四下跌，因对主要消费国-中国进口需求降低的长期忧虑盖过了对全球最大出口国-美国短期供应吃紧的担忧。
交投最活跃的ICE-12月期棉 收低0.31美分，或0.5%，报每磅61.85美分，盘中徘徊在上周触及的五年低点60.83美分上方。
最新的ICE数据显示，交易所库存周三持稳在一年低点18,427包。
预报称，未来几天美国主要产区将有降雨和降温，可能威胁产量。
美国农业部周度报告显示，海外买家订购了22.64万包陆地棉，较之前一周跳增了45%，并超过预期。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
道琼工业指数升32.06点，或0.16%，至20,436.55点；标准普尔500指数涨5.52点，或0.23%，至2,343.69点；纳斯达克指数上扬23.33点，或0.4%，至5,886.37点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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