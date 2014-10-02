纽约期市：ICE期棉恢复跌势，因需求忧虑

路透纽约10月2日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四下跌，因对主要消费国-中国进口需求降低的长期忧虑盖过了对全球最大出口国-美国短期供应吃紧的担忧。

交投最活跃的ICE-12月期棉 收低0.31美分，或0.5%，报每磅61.85美分，盘中徘徊在上周触及的五年低点60.83美分上方。

最新的ICE数据显示，交易所库存周三持稳在一年低点18,427包。

预报称，未来几天美国主要产区将有降雨和降温，可能威胁产量。

美国农业部周度报告显示，海外买家订购了22.64万包陆地棉，较之前一周跳增了45%，并超过预期。(完)

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