纽约期市：短期库存吃紧推动期棉上扬，本周收涨

路透纽约10月3日 - 期棉周五跳涨，三周来首周收涨，因对美国的短期供应的担忧抵消了对中国明年需求锐减的不安。

交投最活跃的ICE-12月期棉 收涨0.62美分，或1%，报每磅62.47美分。

近月合约本周上扬，涨幅超过远月合约，因担忧在未来数月新收棉花上市前，美国供应吃紧。

次月合约 较第三月合约溢价本周攀升，周五触及五年高位1.37美分。市场出现近月合约溢价(逆价差)表明供应吃紧。

本周出炉的农业部作物生长报告显示，截至9月28日，棉花收割率为10%，五年均值为13%。

本周成交清淡，因中国为国庆假期，且行业会议在迪拜举行。

周五收盘后公布的美国政府数据显示，最新一周投机客持有的棉花空头头寸增加，触及2007年以来最高，期间期棉价格触及五年低位60.83美分。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)