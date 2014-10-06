纽约期市：期棉跳升，受助于空头回补

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
路透纽约10月6日 - 期棉周一急升，录得3月以来最大单日涨幅，因美元走软，引发商品市场普涨，以及市场仍担心美国棉花生长晚期天气状况不佳所造成的影响。
交投最活跃的洲际交易所(ICE)-12月期棉 攀升多达4%，至每磅64.99美分，止损指令被触发，扶助扩大涨幅，使价格升至短期移动均线和技术阻力位之上。
该合约收涨1.91美分，或3%，报每磅64.38美分。
美元走软提振商品市场，使持有其他货币的投资者购买美元计价商品的成本降低。美元指数 走低，从上周触及的逾四年高位回落。
市场预期，美国农业部可能在周五公布的月度供需报告中下调2014/15作物年度美国棉花产量预估，因棉花的收割高峰来临前，天气状况越来越不利于作物晚期的生长，这也扶助支撑涨势。
汤森路透Core CRB指数 大涨，因19种成份商品中，有18种上涨。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%