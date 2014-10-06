纽约期市：期棉跳升，受助于空头回补

路透纽约10月6日 - 期棉周一急升，录得3月以来最大单日涨幅，因美元走软，引发商品市场普涨，以及市场仍担心美国棉花生长晚期天气状况不佳所造成的影响。

交投最活跃的洲际交易所(ICE)-12月期棉 攀升多达4%，至每磅64.99美分，止损指令被触发，扶助扩大涨幅，使价格升至短期移动均线和技术阻力位之上。

该合约收涨1.91美分，或3%，报每磅64.38美分。

美元走软提振商品市场，使持有其他货币的投资者购买美元计价商品的成本降低。美元指数 走低，从上周触及的逾四年高位回落。

市场预期，美国农业部可能在周五公布的月度供需报告中下调2014/15作物年度美国棉花产量预估，因棉花的收割高峰来临前，天气状况越来越不利于作物晚期的生长，这也扶助支撑涨势。

汤森路透Core CRB指数 大涨，因19种成份商品中，有18种上涨。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)