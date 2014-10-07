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市场报道 | 2014年 10月 8日 星期三 03:12 BJT

纽约期市：期棉跳升，因美国短期供应吃紧盖过全球库存增加的长期忧虑

路透纽约10月7日 - 期棉周二跳升，因美国短期供应吃紧，盖过了全球库存增加的长期忧虑。

交投最活跃的洲际交易所(ICE)-12月期棉 攀升0.83美分或1.3%，至每磅65.21美分，为9月中来首次突破65美分。

该合约结算价接近日高65.29美分，这也是两周半最高位，且超过50日移动均线切入位64.55美分、

12月合约升幅超过之后月份的合约，较第三个月份合约 溢价连升第六日，收报五个月高位2.64美分。

最新的ICE数据显示，周一，ICE库存降至一年低点16,179包，之前为18,427包。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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