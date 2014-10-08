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亚洲 | 2014年 10月 9日 星期四 04:31 BJT

纽约期市：期棉走低，受累于长期需求忧虑和收割压力

路透纽约10月8日 - 期棉周三走低，盘中陷于狭窄区间内，因对需求的长期担忧盖过了对美国供应吃紧的短期忧虑。

交投最活跃的ICE-12月期棉 收跌0.32美分，或0.5%，报每磅64.89美分。

最新公布的ICE数据显示，交易商库存周二持于一年低位16,179包。

由于最大棉花消费国中国政府改革棉花补贴政策，对该国需求的担忧加剧。这也重压期棉价格。

美国农户开始收割棉花。市场预计，今年棉花收成将触及两年高位1,650万包。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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