纽约期市：美国农业部下调棉花产量预估推动期棉上扬，本周连涨第二周

路透纽约10月10日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五上扬，连涨第二周，之前美国农业部下调2014/15美国棉花产量预估，且对短期供应吃紧的担忧犹在。

美国农业部月度供需报告公布后，ICE-12月期棉 盘中触及65.50美分的高位，后大幅削减涨幅，收涨0.16美分，或0.3%，报每磅64.10美分。

农业部周五下调美国棉花产量预估至1,630万包(每包480磅)，9月预估为1,650万包。

农业部报告公布后，近月合约应声上扬，后大幅削减涨幅，因交易商消化全球库存预估被上调，预计到明年7月底将达1.071亿包。

指标12月期棉合约 近几日急升，涨幅超过远月合约，因现有库存较少，且美国收割延迟。

ICE最新数据显示，交易所库存周四降至16,162包，为一年来最低水平，周三为16,179包。(完)

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