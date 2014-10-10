纽约期市：美国农业部下调棉花产量预估推动期棉上扬，本周连涨第二周

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约10月10日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五上扬，连涨第二周，之前美国农业部下调2014/15美国棉花产量预估，且对短期供应吃紧的担忧犹在。
美国农业部月度供需报告公布后，ICE-12月期棉 盘中触及65.50美分的高位，后大幅削减涨幅，收涨0.16美分，或0.3%，报每磅64.10美分。
农业部周五下调美国棉花产量预估至1,630万包(每包480磅)，9月预估为1,650万包。
农业部报告公布后，近月合约应声上扬，后大幅削减涨幅，因交易商消化全球库存预估被上调，预计到明年7月底将达1.071亿包。
指标12月期棉合约 近几日急升，涨幅超过远月合约，因现有库存较少，且美国收割延迟。
ICE最新数据显示，交易所库存周四降至16,162包，为一年来最低水平，周三为16,179包。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。