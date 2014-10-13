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市场报道 | 2014年 10月 14日 星期二 04:12 BJT

纽约期市：期棉跳升，因美国短期供应吃紧

路透纽约10月13日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一在淡静交投中上扬，因投资人担心全球最大出口国－美国短期库存量低。

交投最活跃的ICE-12月期棉 收涨0.92美分，或1.4%，报每磅65.02美分，尾盘高见65.41美分。

近月合约 较次月合约 升水扩大至2.52美分，上一交易日报2.26美分。

市场逆价差被视为是显示对短期供应的担忧。

ICE最新数据显示，交易所库存周五持平在16,162包。

中国明年需求预计大幅减少，因中国结束了三年的收储计划。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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