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亚洲 | 2014年 10月 16日 星期四 04:28 BJT

纽约期市：期棉小跌，棉价升至一个月高位后生产商卖盘再度浮现

路透纽约10月15日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三小跌，连跌第二个交易日，因在本周棉价升至一个月高位后生产商卖盘再度浮现。

交投最活跃的ICE-12月期棉 收跌0.45美分，或0.7%，报每磅63.71美分。

“问题就是全球市场有太多棉花，”MCM Inc经纪Jobe Moss表示。

尽管短期供应吃紧，但预计2014/15作物年度会出现供应过剩。

ICE最新数据显示，交易所库存周二持平于16,139包。周二未平仓合约减少544口，至189,272口。(完)

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日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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