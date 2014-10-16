纽约期市：期棉走低，受累于股市下跌和需求忧虑

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透纽约10月16日 - 期棉周四走低，成交清淡，因宏观经济成长忧虑重压股市，且对全球棉花需求的担忧挥之不去。
交投最活跃的ICE-12月期棉 收跌0.15美分，或0.2%，报每磅63.56美分，整日陷于不到1美分狭窄区间内。
投资者担忧全球成长和欧债危机死灰复燃，股市因此受创，期棉价格受压。
期棉是受股市回落影响，Price Futures Group的副总裁Jack Scoville表示，另外，明日将公布出口销售数据，希望看到有部分棉花出口。
美国农业部将于周五公布周度出口销售数据，交易商对此密切关注，希望从中寻找价格下跌后订单取消的迹象。近月12月合约 年内迄今已累积下跌25%。
ICE最新数据显示，交易所库存周三保持在一年低位16,139包。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。