纽约期市：期棉走低，受累于股市下跌和需求忧虑

路透纽约10月16日 - 期棉周四走低，成交清淡，因宏观经济成长忧虑重压股市，且对全球棉花需求的担忧挥之不去。

交投最活跃的ICE-12月期棉 收跌0.15美分，或0.2%，报每磅63.56美分，整日陷于不到1美分狭窄区间内。

投资者担忧全球成长和欧债危机死灰复燃，股市因此受创，期棉价格受压。

期棉是受股市回落影响，Price Futures Group的副总裁Jack Scoville表示，另外，明日将公布出口销售数据，希望看到有部分棉花出口。

美国农业部将于周五公布周度出口销售数据，交易商对此密切关注，希望从中寻找价格下跌后订单取消的迹象。近月12月合约 年内迄今已累积下跌25%。

ICE最新数据显示，交易所库存周三保持在一年低位16,139包。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)