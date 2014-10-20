纽约期市：期棉连跌五日触及三周最低，因担心中国需求及收割压力

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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路透纽约10月20日 - 期棉周一下滑，连跌五个交易日，因投资人担心全球最大的棉纺市场－中国需求不断减少。
指标ICE-12月期棉 收跌0.71美分，或1.1%，报每磅62.29美分，盘中触及62.23美分的近月合约三周最低。
“要收割了，却有了需求问题，”Price Futures Group副总裁Jack Scoville表示，指的是主要消费国－中国的需求下降。
中国棉花协会周一援引海关统计称，9月进口棉花12.29万吨，环比减少40%，同比减少39%。
全球最大的棉花出口国－美国以及预计今年将成为全球最大棉花生产国的印度已经开始收割，因种植面积增加，预计产量要远高于去年。
预计在8月1日开始的2014/15作物年度美国农户将收割1,630万包棉花。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。