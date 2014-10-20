纽约期市：期棉连跌五日触及三周最低，因担心中国需求及收割压力

路透纽约10月20日 - 期棉周一下滑，连跌五个交易日，因投资人担心全球最大的棉纺市场－中国需求不断减少。

指标ICE-12月期棉 收跌0.71美分，或1.1%，报每磅62.29美分，盘中触及62.23美分的近月合约三周最低。

“要收割了，却有了需求问题，”Price Futures Group副总裁Jack Scoville表示，指的是主要消费国－中国的需求下降。

中国棉花协会周一援引海关统计称，9月进口棉花12.29万吨，环比减少40%，同比减少39%。

全球最大的棉花出口国－美国以及预计今年将成为全球最大棉花生产国的印度已经开始收割，因种植面积增加，预计产量要远高于去年。

预计在8月1日开始的2014/15作物年度美国农户将收割1,630万包棉花。(完)

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