纽约期市：期棉上扬，因短期供应吃紧推高现货月期棉价格

澳洲股市：受商品价格走软拖累收盘持平，但月线连续第三个月上扬
路透4月28日 - 澳洲股市周五收盘持平，但月线连续第三个月上扬。 澳洲S&P/ASX股指略收升2.619点或0.04%报5,924.1点，受大宗商品价格走软拖累。 油价、金价和金属价格均走低，打压整体金属股指数收低0.4%。 但澳洲国民银行和澳新银行上涨，部分抵消指标股指的压力，投资者在下周主要银行公布业绩前提前布仓。 指标股指本周涨1.2%，本月升1%。(完) (编译 李爽 审校 于春红)
路透纽约10月24日 - 期棉周五上扬，本周收涨，因现货库存较低，且止损买盘助燃涨势。
指标洲际交易所(ICE)-12月期棉 上扬0.77美分，或1.2%，报每磅63.81美分。
该合约在周四跌至三周低位61.98美分后转跌为升，本周收涨1%。
棉纺厂在本周价格走低后买入，且在贸易商和买家等待新作供应下月入市时，对美国短期棉花库存吃紧的担忧使现货月期棉价格保持溢价。交易商称，现货月期棉价格表现强劲。
交易商称，在升穿50日移动均线后触发止损买盘，使涨幅放大，12月期棉合约 急升多达2.6%。
12月合约 较3月合约 溢价周五调升至1.64美分，高于周四的1.16美分。
美国农业部周四公布的报告显示，美国棉花出口增加。
尽管如此，预计棉花价格将承压，因美国和印度等主要棉花生产国的棉农将在未来几周加快收割进度。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透4月28日 - 澳洲股市周五收盘持平，但月线连续第三个月上扬。 澳洲S&P/ASX股指略收升2.619点或0.04%报5,924.1点，受大宗商品价格走软拖累。 油价、金价和金属价格均走低，打压整体金属股指数收低0.4%。 但澳洲国民银行和澳新银行上涨，部分抵消指标股指的压力，投资者在下周主要银行公布业绩前提前布仓。 指标股指本周涨1.2%，本月升1%。(完) (编译 李爽 审校 于春红)
路透东京4月28日 - 日本索尼周五称，预计截至2018年3月的财年营业利润将增长73.2%，因其重要获利来源图像传感器业务从地震损害中恢复。地震导致该公司位于日本南部的一家关键生产厂停业。
路透北京4月28日 - 针对美国政府日前推出的号称力度史无前例的税改方案，中国官媒--人民日报周五刊登评论文章认为，从他国视角看，美国减税实际上就是在挑起税务战；这样做会使国际税收秩序陷入混乱，并将使部分无力搞税收竞争的出口导向型国家直接受损。