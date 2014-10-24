纽约期市：期棉上扬，因短期供应吃紧推高现货月期棉价格

路透纽约10月24日 - 期棉周五上扬，本周收涨，因现货库存较低，且止损买盘助燃涨势。

指标洲际交易所(ICE)-12月期棉 上扬0.77美分，或1.2%，报每磅63.81美分。

该合约在周四跌至三周低位61.98美分后转跌为升，本周收涨1%。

棉纺厂在本周价格走低后买入，且在贸易商和买家等待新作供应下月入市时，对美国短期棉花库存吃紧的担忧使现货月期棉价格保持溢价。交易商称，现货月期棉价格表现强劲。

交易商称，在升穿50日移动均线后触发止损买盘，使涨幅放大，12月期棉合约 急升多达2.6%。

12月合约 较3月合约 溢价周五调升至1.64美分，高于周四的1.16美分。

美国农业部周四公布的报告显示，美国棉花出口增加。

尽管如此，预计棉花价格将承压，因美国和印度等主要棉花生产国的棉农将在未来几周加快收割进度。(完)

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