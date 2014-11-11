纽约期市：期棉从五周低位反弹，受助于商业买盘

路透纽约11月11日 - 期棉周二在震荡交投中放量上行，从五周低位反弹，因短期供应仍然缺乏，引发商业和投机性买盘。

交投最活跃的ICE-3月期棉合约 收涨0.21美分，或0.3%，报每磅61.53美分。该合约开盘时跌至10月6日以来最低61.03美分。

现货月12月合约 收涨0.87美分，或1.4%，报每磅63.30美分。

市场盘初延续周一的涨势，但在农业部上调2014/15年全球棉花产量预估后，期棉价格重挫。

盘初低价吸引棉纺厂买入。

交易商称，盘初涨势促使投机客回补空头，并建立新头寸。这推动3月合约急升1.9%，触及日高62.50美分。

根据汤森路透初步数据，投资者将12月合约展期至3月合约使成交量急增至约4.5万口，较250日均值增加了逾一倍。12月合约将在11月21日到期。(完)

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