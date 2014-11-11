纽约期市：期棉从五周低位反弹，受助于商业买盘

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透纽约11月11日 - 期棉周二在震荡交投中放量上行，从五周低位反弹，因短期供应仍然缺乏，引发商业和投机性买盘。
交投最活跃的ICE-3月期棉合约 收涨0.21美分，或0.3%，报每磅61.53美分。该合约开盘时跌至10月6日以来最低61.03美分。
现货月12月合约 收涨0.87美分，或1.4%，报每磅63.30美分。
市场盘初延续周一的涨势，但在农业部上调2014/15年全球棉花产量预估后，期棉价格重挫。
盘初低价吸引棉纺厂买入。
交易商称，盘初涨势促使投机客回补空头，并建立新头寸。这推动3月合约急升1.9%，触及日高62.50美分。
根据汤森路透初步数据，投资者将12月合约展期至3月合约使成交量急增至约4.5万口，较250日均值增加了逾一倍。12月合约将在11月21日到期。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
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