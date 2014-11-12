纽约期市：期棉跌至五年低位，因供应前景利空

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透纽约11月12日 - 期棉周三跌至2009年低位，因技术面前景疲弱，以及美国政府本周上调美国和全球棉花产量预期后，市场预期供应过剩。
指标ICE-3月期棉 盘中跌至2009年10月以来次月最低60.08美分，后有所反弹，收跌1.19美分，或1.9%，报每磅60.34美分。
该合约本周可能收跌4%，为9月底以来最大周度跌幅。
交易商称，期棉价格跌穿多条移动均线和其他关键技术指标，使库存增加导致基本面前景疲弱而引发的跌幅被放大。
美国农业部周一上调美国和全球棉花月度库存预估。农业部小幅上调全球棉花库存预估至创纪录的逾1.07亿包。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。