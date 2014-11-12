纽约期市：期棉跌至五年低位，因供应前景利空

路透纽约11月12日 - 期棉周三跌至2009年低位，因技术面前景疲弱，以及美国政府本周上调美国和全球棉花产量预期后，市场预期供应过剩。

指标ICE-3月期棉 盘中跌至2009年10月以来次月最低60.08美分，后有所反弹，收跌1.19美分，或1.9%，报每磅60.34美分。

该合约本周可能收跌4%，为9月底以来最大周度跌幅。

交易商称，期棉价格跌穿多条移动均线和其他关键技术指标，使库存增加导致基本面前景疲弱而引发的跌幅被放大。

美国农业部周一上调美国和全球棉花月度库存预估。农业部小幅上调全球棉花库存预估至创纪录的逾1.07亿包。(完)

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