纽约期市：期棉下滑，因库存增加及收割压力

路透纽约11月19日 - 棉花期货周三下滑，回吐昨日升幅，因主要产国收割加快，库存不断增加。

洲际交易所(ICE)交投最为活络的3月期棉合约 收低0.76美分，或1.3%，报每磅59.10美分，盘中低见58.91美分。

过去一周，指标期棉在略高于技术超卖水准临界点或附近徘徊。周三其14日相对强弱指标(RSI)降至35.9，昨日报39.3。

“我们无疑处于熊市。任何上涨都是短期的。因全年产量不断增加，任何升势都守不住。”商品投资公司Logic Advisors合伙人Ron Lawson称。

因中国需求降温以及今年价格跌了三成，印度棉花贸易已经停滞。上周指标期棉触及58.57美分的五年低点。

根据美国农业部本周报告，美国棉花收割率为约69%，略低于五年均值74%。美国为全球最大棉花出口国升。(完)

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