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亚洲 | 2014年 11月 21日 星期五 04:42 BJT

纽约期市：期棉在震荡交投中走软，因丰产压力

路透纽约11月20日 - 棉花期货周四在震荡交投中下滑，因丰收前景带来压力，尽管美国政府数据显示上周出口销售跳升。

洲际交易所(ICE)交投最为活络的3月期棉合约 收低0.24美分，或0.4%，报每磅58.86美分，盘中低见58.74美分。

上周对主要产区收割加快将令库存不断上升的预期拖累期棉价格挫至五年低点58.57美分。

在美国农业部周度报告显示，出口商在截至11月13日该周出口销售17.2万包陆地棉，较四周均值多了41%后，3月期棉一度转升。

但丰收压力以及在12月合约交割通知日前的结清仓位动作拖累期棉恢复跌市。

最新的ICE数据显示，周三交易所库存小增至24,049包，之前报23,745包。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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