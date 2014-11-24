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亚洲 | 2014年 11月 25日 星期二 04:22 BJT

纽约期市：期棉跌至2009年9月来最低，因需求不振及生产商卖盘

路透纽约11月24日 - 期棉周一跌至逾五年低点，受生产商卖盘及需求乏善可陈拖累，且止损卖压令跌势加剧。

指标3月期棉 一度跌至58.53美分，收盘报58.81美分，跌0.71美分或1.2%。

中国期货市场大跌拖累纽约市场走势，成交较上周五增加，但在本周美国感恩节假期前，仍低于均值。

周四美国棉花交易将休市一天，周五重开。

棉花专家Sharon Johnson称，3月期棉跌穿59美分支撑位触动了止损单。

交易商表示，期棉的技术面前景也愈发利空。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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