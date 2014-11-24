纽约期市：期棉跌至2009年9月来最低，因需求不振及生产商卖盘

更新版 1-美韩关系：美国副总统彭斯称，将检讨和调整两国自由贸易协定
路透首尔4月18日 - 美国副总统彭斯周二在首尔向商界领袖表示，特朗普政府将检讨和调整美韩两国间持续了五年的自由贸易协定。
路透纽约11月24日 - 期棉周一跌至逾五年低点，受生产商卖盘及需求乏善可陈拖累，且止损卖压令跌势加剧。
指标3月期棉 一度跌至58.53美分，收盘报58.81美分，跌0.71美分或1.2%。
中国期货市场大跌拖累纽约市场走势，成交较上周五增加，但在本周美国感恩节假期前，仍低于均值。
周四美国棉花交易将休市一天，周五重开。
棉花专家Sharon Johnson称，3月期棉跌穿59美分支撑位触动了止损单。
交易商表示，期棉的技术面前景也愈发利空。(完)
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透首尔4月18日 - 美国副总统彭斯周二在首尔向商界领袖表示，特朗普政府将检讨和调整美韩两国间持续了五年的自由贸易协定。
路透4月18日 - 评级机构穆迪表示： * 日本经济正在积聚动能，出口增长和预期中的财政支持举措提供支撑 * 预期日本政策刺激将为国内经济带来支持，抵消美国贸易政策可能进一步转向保护主义带来的下行风险 * 日本短期经济增长前景面临的风险大致平衡 * 自日本政府于2016年8月公布财政刺激方案之后，该国经济正显示出通胀攀升的迹象 (完) (编译 徐文焰；审校 张荻)
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