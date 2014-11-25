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市场报道 | 2014年 11月 26日 星期三 04:56 BJT

纽约期市：期棉上涨，受谷物市场和股市升势支撑

路透纽约11月25日 - 期棉周二上涨，跟随谷物市场和全球股市的升势。

指标3月期棉 收盘报59.31美分，升0.5美分或0.9%，在周一跌至逾五年低点58.53美分后反弹。

在周四美国感恩节假期前，成交保持迟滞。周四期棉市场休市一天，周五将推迟开盘。

美国大豆期货触及一周高位，股市上涨，此前美国意外上修第三季经济成长数据。

尽管美国库存不断增加以及中国需求降低的利空前景，但法国兴业银行分析师表示，预计棉花价格“估值过低”，在价格大幅下滑之际全球需求将上升。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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