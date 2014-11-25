纽约期市：期棉上涨，受谷物市场和股市升势支撑

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约11月25日 - 期棉周二上涨，跟随谷物市场和全球股市的升势。
指标3月期棉 收盘报59.31美分，升0.5美分或0.9%，在周一跌至逾五年低点58.53美分后反弹。
在周四美国感恩节假期前，成交保持迟滞。周四期棉市场休市一天，周五将推迟开盘。
美国大豆期货触及一周高位，股市上涨，此前美国意外上修第三季经济成长数据。
尽管美国库存不断增加以及中国需求降低的利空前景，但法国兴业银行分析师表示，预计棉花价格“估值过低”，在价格大幅下滑之际全球需求将上升。(完)
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。