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市场报道 | 2014年 11月 27日 星期四 05:02 BJT

纽约期市：期棉跳升，感恩节假期前交投清淡

路透纽约11月26日 - 期棉周三上扬，在周四感恩节假期前出现空头回补，期棉升穿60美分的心理关口。

交投最活跃的指标3月期棉 收盘报60.03美分，升0.72美分或1.2%，盘中高见60.55美分。

成交略有增加，止损单令今日升势被放大，不过在假期前，交投仍低于均值。周四洲际交易所(ICE)期棉市场将休市一天，周五将推迟开盘。

近月12月合约 大涨约4%，在12月8日到期前交投极为清淡，收盘报61.41美分，升1.75美分或2.9%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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