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亚洲 | 2014年 12月 4日 星期四 04:14 BJT

纽约期市：期棉上扬，因棉纺厂伺机买入和农户惜售

路透纽约12月3日 - 期棉周三上扬，因棉纺厂买盘抵消了因预期全球供应更加充裕而引发的抛售。

交投最活跃的ICE-3月期棉 收涨0.26美分，或0.4%，报每磅59.64美分，盘中涨幅高达1.5%。

期棉价格从上周触及的五年低位58.83美分小幅反弹，因低价位激发买家兴致，且棉纺厂需要补充库存。

期棉价格寻获支撑，因农户大多惜售，寄望价格未来会上涨。另外，由于指标期棉价格年内迄今累计下跌多达30%，美国、印度和巴基斯坦等国政府加大今年支持的力度。

不过，在Informa Economics上调美国2014/15作物年度产量预估后，期棉缩减涨幅。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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