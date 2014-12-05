纽约期市：期棉从三周半高位回落，因美元大涨

中国债市动态：现券波动微弱国债期货略跌，30年国债招标结果一般
路透上海4月21日 - 中国银行间债市周五早盘机构观望情绪稍重，现券和利率互换(IRS)波动微弱，中金所国债期货主力合约则略跌。新债方面，上午招标的30年国债结果稍高于预期，倍数亦一般，但因期限过长交投一直不活跃，对二级影响不大。
路透纽约12月5日 - 期棉周五收低，在攀升至三周半高位后农户伺机卖出，且在连升三日后投资人获利了结。
交投最活跃的ICE-3月期棉 一度升至60.91美分，之后扭转升势，收低0.78美分或1.3%，报59.64美分。
在美国公布意外强劲的就业报告后，期棉升至日高。该数据也提振股市，带动美元指数 升至五年半高位。
美元大涨最终令期棉承压，因这令美元计价的商品对其他货币持有人而言更为昂贵。
尽管本周稍早大涨，但今日下跌拖累3月期棉本周小幅收低。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透上海4月21日 - 中国银行间债市周五早盘机构观望情绪稍重，现券和利率互换(IRS)波动微弱，中金所国债期货主力合约则略跌。新债方面，上午招标的30年国债结果稍高于预期，倍数亦一般，但因期限过长交投一直不活跃，对二级影响不大。
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