纽约期市：期棉从三周半高位回落，因美元大涨

路透纽约12月5日 - 期棉周五收低，在攀升至三周半高位后农户伺机卖出，且在连升三日后投资人获利了结。

交投最活跃的ICE-3月期棉 一度升至60.91美分，之后扭转升势，收低0.78美分或1.3%，报59.64美分。

在美国公布意外强劲的就业报告后，期棉升至日高。该数据也提振股市，带动美元指数 升至五年半高位。

美元大涨最终令期棉承压，因这令美元计价的商品对其他货币持有人而言更为昂贵。

尽管本周稍早大涨，但今日下跌拖累3月期棉本周小幅收低。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)