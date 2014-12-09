纽约期市：ICE棉花期货上涨，受助于美元下跌及止损买单

路透纽约12月9日 - 期棉周二在波动交投中上涨，受助于美元走软，及交易商在美国政府周三公布作物报告前做准备。

交投最活跃的洲际交易所(ICE)3月棉花期货 一度升至每磅60.40美分，因重要水平60美分上方的止损买单放大涨势。该合约收高0.57美分，接近1%，报每磅59.88美分。

交投最活跃的棉花期货 一直在11月末触及的数年低位每磅58.53美分与上周触及的三周半高位60.91美分的狭窄区间内波动。

美国农业部(USDA)周三即将公布月度供需报告之际，交易商平仓。外界普遍预期该报告将显示美国产出小幅增加，中国供应可能下降。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王丽鑫；审校 李军)