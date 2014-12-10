纽约期市：ICE棉花期货下跌，因USDA预计全球库存增加

路透纽约12月10日 - 期棉周三下跌，因美国政府上调2014/15年创纪录的全球库存预估。期棉回吐稍早因美国供应意外减少录得的涨幅。

交投最活跃的洲际交易所(ICE)3月棉花期货 收跌0.31美分，或0.5%，报每磅59.57美分。供需报告公布之初一度升至60.80美分的高位。

“美国数据有利，提振(期棉)上涨，不过大方向没有实质性改变，”MCM Inc一经纪员Jobe Moss称。

美国农业部(USDA)在月度供需报告中上调对全球库存预估，预计在2015年7月末达到创纪录的1.08亿包。

上调结转库存预估，是因USDA预计全球棉花消费降至1.126亿包，减少近130万包，抵消了全球产量减少63万包的预期。

报告预测美国结转库存降至460万包，随后期棉价格立即上涨。(完)

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