纽约期市：期棉小涨，因预期棉纺厂买盘增加

路透纽约12月15日 - 美国期棉周一连涨第三日，收在一个月最高水平，因预期棉纺厂会进一步买入，促使投资者在市场脱离收割季低点后回补空头头寸。

交投最活跃的ICE-3月期棉合约 攀升0.11美分，或0.2%，收报每磅60.65美分，此为11月11日以来最高结算价。

“因预期买盘将至--棉纺厂之前一直不愿入市买入，寄望价格会进一步走低--扶助期棉在油价和股市下跌之时保持稳定，”Wedbush Securities的棉花专家Sharon Johnson表示。

从季节性表现来看，一年中棉价的最低点通常出现在11月收割的高峰期，Johnson表示，期棉价格可能已经脱离上月底触及的五年低位。

期棉价格连续第三日在略高于61美分的3月合约50日移动均线阻力位遇阻，盘中一度触及61.13美分的高位，逼近上周五触及的一个月高位61.25美分。

美国农业部12月11日公布的数据显示，美国出口销售强劲，抵消了对全球供应过剩局面日益严重的担忧。(完)

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