纽约期市：期棉小涨，因预期棉纺厂买盘增加

标题新闻：德银因英软退欧前景，将英镑预估从今年底降至1.06美元上调至明年最多降至1.14美元
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约12月15日 - 美国期棉周一连涨第三日，收在一个月最高水平，因预期棉纺厂会进一步买入，促使投资者在市场脱离收割季低点后回补空头头寸。
交投最活跃的ICE-3月期棉合约 攀升0.11美分，或0.2%，收报每磅60.65美分，此为11月11日以来最高结算价。
“因预期买盘将至--棉纺厂之前一直不愿入市买入，寄望价格会进一步走低--扶助期棉在油价和股市下跌之时保持稳定，”Wedbush Securities的棉花专家Sharon Johnson表示。
从季节性表现来看，一年中棉价的最低点通常出现在11月收割的高峰期，Johnson表示，期棉价格可能已经脱离上月底触及的五年低位。
期棉价格连续第三日在略高于61美分的3月合约50日移动均线阻力位遇阻，盘中一度触及61.13美分的高位，逼近上周五触及的一个月高位61.25美分。
美国农业部12月11日公布的数据显示，美国出口销售强劲，抵消了对全球供应过剩局面日益严重的担忧。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
全美不动产协会(NAR)周五公布，美国3月成屋销售增长4.4%，年率触及逾十年最高571万户。 接受路透访查的分析师 预估3月成屋销售增长2.5%，年率为560万户。2月成屋销售年率小幅下修至547万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)