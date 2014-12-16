版本:
中国
市场报道 | 2014年 12月 17日 星期三 06:33 BJT

纽约期市：期棉创两周最大跌幅，盘中未能有效突破关键阻力位

路透纽约12月16日 - 美国期棉周二创两周最大跌幅，盘中再次受阻于一个关键水准，受棉纺厂需求清淡拖累，而且油市疲弱促使资金纷纷撤离大宗商品。

交投最活跃的ICE-3月期棉合约 下跌0.87美分，或1.4%，结算价报每磅59.78美分，为三日连涨后首次下滑，且创12月1日来最大跌幅。

该合约曾短暂升穿50日移动均线切入位61美分，但与之前三个交易日一样均未能有效突破该阻力位。

“买家没有入市买入，”MCM Inc经纪人Jobe Moss表示。

他说，小麦市场走强帮助限制期棉跌幅。

期棉价格上周五触及一个月高位61.25美分，之前美国农业部(USDA)在月度作物报告中意外下调库存预估。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 杜明霞；审校 郑茵)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐