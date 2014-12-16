纽约期市：期棉创两周最大跌幅，盘中未能有效突破关键阻力位

加拿大股市：因银行股下跌收低，但能源股摆脱油价下挫影响
路透多伦多4月21日 - 加拿大股市主要股指周五微幅收低，因国内通涨数据疲弱拉低公债收益率，继而拖累银行股走低；能源股上涨，没有跟随油价下跌，而SNC-Lavalin Group Inc因并购消息走坚。
路透纽约12月16日 - 美国期棉周二创两周最大跌幅，盘中再次受阻于一个关键水准，受棉纺厂需求清淡拖累，而且油市疲弱促使资金纷纷撤离大宗商品。
交投最活跃的ICE-3月期棉合约 下跌0.87美分，或1.4%，结算价报每磅59.78美分，为三日连涨后首次下滑，且创12月1日来最大跌幅。
该合约曾短暂升穿50日移动均线切入位61美分，但与之前三个交易日一样均未能有效突破该阻力位。
“买家没有入市买入，”MCM Inc经纪人Jobe Moss表示。
他说，小麦市场走强帮助限制期棉跌幅。
期棉价格上周五触及一个月高位61.25美分，之前美国农业部(USDA)在月度作物报告中意外下调库存预估。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 杜明霞；审校 郑茵)
路透多伦多4月21日 - 加拿大股市主要股指周五微幅收低，因国内通涨数据疲弱拉低公债收益率，继而拖累银行股走低；能源股上涨，没有跟随油价下跌，而SNC-Lavalin Group Inc因并购消息走坚。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。