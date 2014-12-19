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市场报道 | 2014年 12月 20日 星期六 04:07 BJT

纽约期市：ICE期棉小涨，本周变动不大

路透纽约12月19日 - 期棉周五小涨，盘中交投清淡，走势震荡，受空头回补和逼近61美分关键水准时的生产商卖盘左右。

交投最活跃的洲际交易所(ICE)3月美国期棉 上涨0.07美分，或0.1%，收报每磅60.89美分，盘中多数时间上涨。

谷物市场走软以及美元上扬令期棉承压。美元升至多年高位令以美元计价商品对持有其他货币的投资人而言更为昂贵。

期棉盘初下滑，因在美国政府周四公布的出口销售报告令人失望后，投资人担心需求。

Informa Economics周五预计明年美国棉花种植面积将降至960万英亩，同比减少13%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 李婷仪)
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