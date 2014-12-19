纽约期市：ICE期棉小涨，本周变动不大

金砖国家：4月19日股汇市收盘纵览
路透4月20日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月19日(周三)走势纵览。
路透纽约12月19日 - 期棉周五小涨，盘中交投清淡，走势震荡，受空头回补和逼近61美分关键水准时的生产商卖盘左右。
交投最活跃的洲际交易所(ICE)3月美国期棉 上涨0.07美分，或0.1%，收报每磅60.89美分，盘中多数时间上涨。
谷物市场走软以及美元上扬令期棉承压。美元升至多年高位令以美元计价商品对持有其他货币的投资人而言更为昂贵。
期棉盘初下滑，因在美国政府周四公布的出口销售报告令人失望后，投资人担心需求。
Informa Economics周五预计明年美国棉花种植面积将降至960万英亩，同比减少13%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 李婷仪)
路透4月20日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月19日(周三)走势纵览。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月20日(四) 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月15日当周 24.2 23.4 四周均值(万人) -- 24.725 续请失业金人数(万人) 4月8日当周 202 202.8 1230 美国费城联储制造业指数 4月 25.0 32.8 1400 美国领先指标(较前月) 3月 +0.2% +0.6% 4月21日(
--白糖期权周三在郑州商品交易所上市交易，这是自豆粕期权后中国国内上市的第二个商品期权。证监会副主席方星海表示，证监会将以市场需求为导向，适时批准交易所推出更多期货期权新品种，更好地满足实体经济定价和风险管理的需要。