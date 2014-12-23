纽约期市：ICE期棉回落，因价格上涨带动农户回场出货

路透纽约12月23日 - 期棉周二收低，因在之前空头回补升势带动价格升至逾六周高位后，农户回场出货。

近月12月期棉 跳升至11月10日来最高的62.84，之后扭转升势，收低0.22美分或0.4%，报61.82美分。

过去两个交易日，棉价升穿关键技术水准，包括之前高位和50日移动均线切入位，触动了几波空头回补，最终吸引了农户回场。

交投最活跃的美国期棉 在五个交易日内首日收低。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)