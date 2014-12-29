纽约期市：ICE期棉创一周最大升幅，因美国农业部周度出口数据强劲

路透纽约12月29日 - 期棉周一创一周最大升幅，此前美国政府报告显示最近一周出口销售触及市场年度最高位，最大消费国--中国买家采购力度最大。

交投最活络的洲际交易所(ICE)-3月期棉 收高0.38美分，或0.6%，报每磅62.01美分。

强劲的美国农业部数据扶助期棉抵住了商品市场普遍的跌势和美元走强的影响。汤森路透核心/商品CRB指数下滑。

美元指数 走强，令以美元计价商品对持有其他货币的投资人而言更为昂贵。

美国农业部周度数据显示，海外买家在截至12月18日该周买入31.43万出口包的陆地棉，为8月1日开始的2014/15市场年度来最多的一周。

其中近一半由中国买家购入，缓和了交易商对中国需求放缓的担忧。

近月期棉从11月底触及的五年低点已反弹约7%，本月势将小涨，但今年仍将下挫27%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 李婷仪)