纽约期市：期棉小涨，受助于农业部出口销售报告公布前的买盘

路透纽约1月7日 - 期棉周三小幅收涨，从稍早的跌势中反弹，因交易商在农业部出口销售报告公布前调整头寸。市场预计销售强劲。

交投最活跃的ICE-3月期棉合约 受尾盘一波买盘推动转跌为升，收涨0.23美分，或0.4%，报每磅60.43美分。

“我们可能在期待一份不错的销售报告，”独立棉花交易员Louis Rose表示，他所指的是美国农业部周四公布的周度棉花出口销售报告。

价格偏低近几周引发了棉纺厂买盘，缓解了对需求不振的担忧，尤其是对最大棉花消费国中国需求的担忧，因该国政府将改革其棉花储备计划。

交易商称，指数基金的买盘也支撑价格。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)