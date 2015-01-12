纽约期市：期棉走低，因农业部的月度供需报告利空

路透纽约1月12日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一录得一周半最大跌幅，受累于预期印度出口增加，以及农业部因最大消费国中国需求转弱以及美国产量增加而上调全球棉花供应预期。
交投最活跃的ICE-3月期棉合约 下跌1.03美分，或1.7%，收报每磅59.73美分，为12月31日以来最大单日跌幅。
之前，美国农业部公布的月度供需报告在库存不断增加的情况下加剧了对全球需求的担忧。
报告公布前，期棉 触及逾一周低位59.51美分，因预期农业部将上调对印度出口的预期。
交易商称，农业部印度附属机构在上周五收盘后发布的报告中上调了2014/15年印度棉花出口预估至600万包，之前的预估为500万包，因该国卢比走软。印度今年有望成为全球最大棉花生产国。
交易商称，尽管农业部的官方报告下调了印度出口预估，但对农业部将上调预估的预期导致报告公布前市场人气低迷。
农业部报告上调了2014/15年美国产量的预估，下调了中国需求预估，拖累市场跌向日低。
农业部称，美国棉花产量为约1,608万包，高于12月预估的1,592万包，与预期基本一致。
农业部将中国需求预期从12月的3,700万包下调至3,650万包，导致全球消费预期被下调。(完)
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(编译 母红; 审校 李军)