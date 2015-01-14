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亚洲 | 2015年 1月 15日 星期四 04:37 BJT

纽约期市：期棉跌至七周半低点，因止损卖盘及通缩忧虑

路透纽约1月14日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三挫至七周半低点，成交放量，因通缩忧虑促使投资人出脱多头仓位，且在两个关键支撑位的止损卖盘令今日跌势加剧。

交投最活跃的ICE-3月期棉合约 大跌1.17美分，或1.9%，收报每磅58.98美分，为12月31日以来最大单日跌幅。

期棉盘中跌至58.66美分，为11月21日来最低，交易商称在跌穿昨日低点59.54美分后触动自动止损卖盘。

期棉在跌穿关键支撑水准－11月24日低点59.01美分后扩大跌势。交易商称，由于触动大量止损单，今日成交量特别高。

有业内人士指出，周二世界银行下调今明两年经济成长预估，打压了早盘包括棉花在内的商品市场。(完)

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日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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