纽约期市：期棉跌至六周低点，因中国需求疲弱及商品市场遭普遍抛售

标题新闻：韩国特别检察官办公室计划在完成对三星的调查后，开启对其他大企业的调查
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路透纽约3月17日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二跌至六周低点，交投清淡，市场担心最大消费国－中国需求问题以及油价引领商品市场遭遇普遍抛售。
近月ICE-5月期棉 收跌0.28美分，或0.5%，报每磅60.21美分，盘中一度触及2月3日来最低的60.19美分。
中国棉花协会周一公布，2月中国进口棉花15.91万吨，同比下滑35.3%，之后期棉价格下滑。
中国2014/15作物年度上半年进口棉花总量同比大跌47%，至88.17万吨。
近几个月，对中国需求的担忧打压棉价，之前中国宣布检讨曾支撑市场的棉花收储计划。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透北京1月23日 - 以下是中国海关公布的12月豆油、菜籽油、棕榈油等食用油进出口分项数据 一览表（单位均为吨）： 12月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 豆油 36,713 133.31 820.85 560,225 -31.5 原产地 美国 28,350 74,522.24 807.85 110,118 62,544.03 俄罗斯联邦 3,469 -26.13 926.06 73,577 147.75 土耳其 2,753 - 806.04
路透北京1月23日 - 以下是中国12月大豆、豆粕、油菜籽以及菜籽粕等进口分项数据一览表（单位均为吨 ）： 12月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 大豆 8,996,081 -1.36 436.55 83,913,047 2.72 原产地 美国 8,112,419 22.05 436.69 34,170,896 20.26 加拿大 522,606 4.12 439.1 1,455,924 35.92 巴西