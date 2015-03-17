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亚洲 | 2015年 3月 18日 星期三 03:44 BJT

纽约期市：期棉跌至六周低点，因中国需求疲弱及商品市场遭普遍抛售

路透纽约3月17日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二跌至六周低点，交投清淡，市场担心最大消费国－中国需求问题以及油价引领商品市场遭遇普遍抛售。

近月ICE-5月期棉 收跌0.28美分，或0.5%，报每磅60.21美分，盘中一度触及2月3日来最低的60.19美分。

中国棉花协会周一公布，2月中国进口棉花15.91万吨，同比下滑35.3%，之后期棉价格下滑。

中国2014/15作物年度上半年进口棉花总量同比大跌47%，至88.17万吨。

近几个月，对中国需求的担忧打压棉价，之前中国宣布检讨曾支撑市场的棉花收储计划。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校　利棣儿)

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