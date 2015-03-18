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亚洲 | 2015年 3月 19日 星期四 04:10 BJT

纽约期市：期棉创近一年最大单日升幅，因美联储发布声明后美元重挫

路透纽约3月18日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三创近一年来最大单日升幅，因在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布声明后美元重挫。联储声明暗示即将开始升息，但升息步伐可能会更加缓慢。

近月ICE-5月期棉 收高2.27美分，或3.8%，报每磅62.48美分，盘中一度触及3月9日来最高的62.65美分。今日升幅为去年3月25日来最大。

期棉稍早已经上涨，在美联储1800GMT发布声明促使美元大跌后，期棉扩大升幅。

美联储表示对升息持开发态度，但下调经济成长和通胀预估，并下调利率路径预估。 (完)

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