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亚洲 | 2015年 3月 20日 星期五 03:50 BJT

纽约期市：期棉触及两周高位，因技术性买盘和出口销售强劲

路透纽约3月19日 - 美国期棉周四触及两周高位，市场成交放量，因昨日上涨吸引技术性买盘，以及美国政府报告显示，上周棉花出口销售强劲。

洲际交易所(ICE)近月5月期棉合约 收涨0.47美分，或 0.8%，报每磅62.95美分，盘中触及3月5日以来最高63.41美分。今日，5月期棉自2月底以来首次录得两日连涨。

周三是“典型的关键反转”形态，价格跌穿前一日的低位，同时又升穿前一日的高位，引发新的投机性买盘，Wedbush Securities的经纪Sharon Johnson表示。

美国农业部周四公布，截至3月12日当周新销售美国棉花23.86万包，出口总量达29.6万包。数据扶助支撑期棉市场。

美元 走强，以及原油和谷物市场回落并未影响期棉涨势。

周四成交放量，有25,893口5月合约易手，为2月19日以来最高成交量。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)

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