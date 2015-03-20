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亚洲 | 2015年 3月 21日 星期六 04:06 BJT

纽约期市：期棉从两周高位回落，但本周录得六个月来最大单周涨幅

路透纽约3月20日 - 期棉周五从两周高位缩量回落，在昨日回补空头的投资者思量是否要重建多头头寸。

近月ICE-5月期棉合约 回落0.13美分，或0.2%，收报每磅62.82美分，今日的交投区间在昨日区间内。

不过，该合约本周上扬2.32美分，或3.8%，为去年9月中以来最大单周涨幅。

期棉之前连涨两日，周四触及两周高位。

投机客周五斟酌期棉市场基本面是否足够强劲，可以重新建立多头头寸，商品投资公司Logic Advisors的合伙人Ron Lawson说，在之前两日连涨后，周末前市场出现部分获利了结卖盘。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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