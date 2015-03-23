纽约期市：期棉升至近三周高位，因美元走软

路透纽约3月23日 - 期棉周一大涨至近三周最高，受助于美元继续回落，以及投资者因新作收割前供应吃紧而大举买入近月合约。

近月ICE-5月期棉合约 收涨1.23美分，或2%，报每磅64.05美分，盘中触及3月3日以来最高64.55美分。

今日期棉上扬是因美元指数 连续第二日走低，延续上周三美国联邦储备理事会(FED/美联储)声明发布后的跌势。

近月5月期棉 和第四个月12月期棉 价差收窄至2月底以来最窄，因在认证库存水平较低，且本季迄今为止出口销售强劲的情况下，投资长大举买入近月合约，Keith Brown and Co的自营和棉花交易员Keith Brown表示。

“去年的库存已消耗殆尽，而今年的产量尚不确定，”Brown说。(完)

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