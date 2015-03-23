纽约期市：期棉升至近三周高位，因美元走软

《全球汇市》美元兑欧元下滑，因法国大选乐观情绪盖过美就业数据惊喜
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透纽约3月23日 - 期棉周一大涨至近三周最高，受助于美元继续回落，以及投资者因新作收割前供应吃紧而大举买入近月合约。
近月ICE-5月期棉合约 收涨1.23美分，或2%，报每磅64.05美分，盘中触及3月3日以来最高64.55美分。
今日期棉上扬是因美元指数 连续第二日走低，延续上周三美国联邦储备理事会(FED/美联储)声明发布后的跌势。
近月5月期棉 和第四个月12月期棉 价差收窄至2月底以来最窄，因在认证库存水平较低，且本季迄今为止出口销售强劲的情况下，投资长大举买入近月合约，Keith Brown and Co的自营和棉花交易员Keith Brown表示。
“去年的库存已消耗殆尽，而今年的产量尚不确定，”Brown说。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。