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市场报道 | 2015年 3月 26日 星期四 03:05 BJT

纽约期市：期棉走低，因价格上涨继续抑制买兴

路透纽约3月25日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三走低，因美国农业部报告显示，棉花产量较上次报告增加，以及上周末和本周初价格攀升使买家离场。

近月ICE-5月期棉合约 收跌0.75美分，或1.2%，收报每磅63.16美分。

农业部报告显示，本作物季迄今已生产棉花1,631万包，略高于上一份报告，也高于农业部3月供需报告中预估的本作物季1,608万包的产量。

“交易商基本已预计到产量会增加，期棉价格对此反应不大，”Wedbush Securities的经纪Sharon Johnson表示。

Johnson还表示，自5月合约周一攀升至两周高位64.55美分后，多个买家离场，市场需求低迷。

“市场可能需要跌至60-61美分水平才能重燃终端用户的买兴，”MCM Inc的经纪Jobe Moss表示。(完)

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