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市场报道 | 2015年 3月 27日 星期五 02:57 BJT

纽约期市：期棉缩量走低，出口销售报告大致符合预期

路透纽约3月26日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四缩量走低，因今日公布的周度出口销售报告与市场预期基本一致，且由于市场接近关键技术位，可能吸引新买家入市，交易商作壁上观。

近月ICE-5月期棉合约 下跌0.08美分，或0.1%，收报每磅63.08美分。

美国农业部周度出口销售报告显示，截至3月19日当周，新出口销售17.76万包棉花，远快于要实现农业部2014/15年出口销售1,070万包棉花的预期所需的进度。

上周付运棉花29.03万包，与之前四周均值一致。

市场对良好的出口销售报告并不感到意外，因上周期棉价格跌至60美分之下的逾六周低位，吸引买家入市。

5月合约 成交清淡，交易商关注200日移动均线，如果升穿该水准，可能吸引大量投机性买盘。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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