纽约期市：期棉缩量上扬，关注农业部种植前景报告

标题新闻：英首相特雷莎梅的保守党较工党支持率领先22个点，为ICM历次选举民调中最大优势-ICM
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约3月27日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五缩量上扬，结束三日连跌，因在下周初农户种植意向报告公布前，交易商按兵不动。
近月ICE-5月期棉合约 收涨0.47美分，或0.7%，报每磅63.55美分。
期棉本周上涨0.73美分，或1.2%，尽管之前连跌三日，但从未跌穿周一触及的低位62.36美分。
周五5月合约成交量仅为7,969口，为1月底以来最低水平。
交易商关注下周二公布的农业部种植前景报告，从中寻找下一季产量的线索。
一项路透2月调查显示，分析师预计棉花种植面积为974万英亩，为六年最低。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透5月8日 - 手袋生产商蔻驰 表示，将以24亿美元收购Kate Spade & Co。其给出的报价是现金每股18.50美元，较收购目标周五收盘价有9%的溢价。
道琼工业指数下跌11.38点，或0.05%，至20,995.56点；标准普尔500指数上升0.23点，或0.01%，至2,399.52点；纳斯达克指数涨0.21点，至6,100.97点。(完) (编译 刘静；审校 母红)