版本:
中国
市场报道 | 2015年 3月 28日 星期六 03:12 BJT

纽约期市：期棉缩量上扬，关注农业部种植前景报告

路透纽约3月27日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五缩量上扬，结束三日连跌，因在下周初农户种植意向报告公布前，交易商按兵不动。

近月ICE-5月期棉合约 收涨0.47美分，或0.7%，报每磅63.55美分。

期棉本周上涨0.73美分，或1.2%，尽管之前连跌三日，但从未跌穿周一触及的低位62.36美分。

周五5月合约成交量仅为7,969口，为1月底以来最低水平。

交易商关注下周二公布的农业部种植前景报告，从中寻找下一季产量的线索。

一项路透2月调查显示，分析师预计棉花种植面积为974万英亩，为六年最低。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐