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市场报道 | 2015年 3月 31日 星期二 03:48 BJT

纽约期市：期棉走低，受累于种植报告公布前的止损卖盘

路透纽约3月30日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一跌至一周低位，录得三周来最大单日跌幅，因在周二美国种植意向报告公布前触发自动卖出指令。

近月ICE-5月期棉合约 下跌1.03美分，或1.6%，收报每磅62.52美分，盘中跌至3月23日以来最低的62.37美分。今日录得3月10日以来最大单日跌幅。

市场关注美国农业部周二1600 GMT公布的种植前景报告。报告将显示美国农户来年的种植计划。

2月路透对分析师、交易商和农户的一项调查发现，美国农户计划种植棉花940万英亩，为2009年以来最低。

随着价格周一走低，市场触发止损卖出指令，在最后一个小时的交易中导致跌幅被放大，Carolinas Cotton Growers Cooperative的总裁兼执行长Michael Quinn表示。

美元走强也重压期棉。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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