纽约期市：期棉缩量走低，因种植意向报告与预期基本一致

标题新闻：亚特兰大联储将美国第二季成长年率预估调降至4.2%，因汽车销售下降抵消库存增加
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路透纽约4月1日 - 期棉周三缩量走低，在昨日劲扬后回落。美国农业部昨日公布备受期待的种植意向报告后，期棉先抑后扬。
近月ICE-5月期棉合约 跌0.52美分，或0.8%，收报每磅62.58美分。
今日的交投区间在昨日区间内。
周二，美国农业部公布的种植前景报告预计，2015年农户将种植棉花954.9万英亩。这是自2009年以来最低水平，但与市场预期基本一致。
报告公布后，期棉价格应声走低，进而吸引棉纺厂买盘，并带动价格反弹。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
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路透伦敦5月4日 - 法国与德国10年期公债收益率差周四缩至六个月最窄水准，此前法国中间派总统候选人马克龙在电视辩论中的表现，巩固了其对极右翼候选人勒庞的领先地位。