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市场报道 | 2015年 4月 2日 星期四 03:59 BJT

纽约期市：期棉缩量走低，因种植意向报告与预期基本一致

路透纽约4月1日 - 期棉周三缩量走低，在昨日劲扬后回落。美国农业部昨日公布备受期待的种植意向报告后，期棉先抑后扬。

近月ICE-5月期棉合约 跌0.52美分，或0.8%，收报每磅62.58美分。

今日的交投区间在昨日区间内。

周二，美国农业部公布的种植前景报告预计，2015年农户将种植棉花954.9万英亩。这是自2009年以来最低水平，但与市场预期基本一致。

报告公布后，期棉价格应声走低，进而吸引棉纺厂买盘，并带动价格反弹。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
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