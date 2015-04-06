纽约期市：期棉触及五周高位，之前升穿200日移动均线

香港证券：证监会就建议降低互联网交易的黑客入侵风险展开两个月谘询
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透纽约4月6日 - 期棉周一攀升至逾五周最高，因之前升穿关键技术位，另外，美元走软和期权合约到期前的头寸调整也扶助支撑期棉价格。
近月ICE-5月期棉合约 上扬1.65美分，或2.6%，收报每磅65.34美分，盘中触及2月26日以来最高65.46美分。
今日的涨幅为3月18日以来最大。
今日的涨幅多数是在5月期棉合约盘中升穿200日移动均线切入位64.31美分后录得的。市场在过去几周一直密切关注该水准，认为一旦升穿该水平，将推动期棉价格进一步攀升。
“对很多人而言，升穿该水准是回补部分空头头寸的信号，对另一些人而言，是入市买入的信号，”Risk Analytics的独立棉花交易员和顾问Louis Rose表示。
数位交易商将5月合约空头头寸展期至7月合约，使近月合约较次月合约自3月5日以来首次出现溢价，British merchant Plexus Cotton Ltd的风险管理部董事Peter Egli表示。
美元走软也扶助提振期棉。
交易商还寻求保护即将到期的5月期权合约。由于期货市场在过去两日劲扬，几只即将到期的期权合约目前为价内期权。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透伦敦5月8日 - 以下为AFEX MARKETS的分析师LUCY LILLICRAP对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：欧元的中期技术面继续改善，如果能够站在心理水准1.1000上方，则下一步就可能继续涨向前期高点1.1300。然而，上升的有效角度目前仍然有些小，时常遇挫。近期支撑显然在1.0950附近以及1.0850区域，但如果跌破支撑，在重新企稳之前可能必须进行较深的回调。不过在升至1.1100/1.1200之前，近期阻力似乎也不大。 英镑/欧元：在1.2000欧元上方失利，显然暂时阻止了英镑的涨势。虽然再度走软目前仍然好似一个较大区间之内，但未来几日仍可能进一步走跌。即使月线仍然实际上围绕1.1650波动，但在买兴重新浮现之前，进一步向下回撤不会让人意外。本地卖压目前在1.1900附近，只要在此下方，重回1.2050的希望不大。同时，有可能进一步下跌至更加接近1.1640/50以及随后跌向1.1500/10。 英镑/美元：尽管英镑最近表现强势，但可以认为从上月1.2365开始的整个这波反弹是修正性走势。
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。