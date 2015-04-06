纽约期市：期棉触及五周高位，之前升穿200日移动均线

路透纽约4月6日 - 期棉周一攀升至逾五周最高，因之前升穿关键技术位，另外，美元走软和期权合约到期前的头寸调整也扶助支撑期棉价格。

近月ICE-5月期棉合约 上扬1.65美分，或2.6%，收报每磅65.34美分，盘中触及2月26日以来最高65.46美分。

今日的涨幅为3月18日以来最大。

今日的涨幅多数是在5月期棉合约盘中升穿200日移动均线切入位64.31美分后录得的。市场在过去几周一直密切关注该水准，认为一旦升穿该水平，将推动期棉价格进一步攀升。

“对很多人而言，升穿该水准是回补部分空头头寸的信号，对另一些人而言，是入市买入的信号，”Risk Analytics的独立棉花交易员和顾问Louis Rose表示。

数位交易商将5月合约空头头寸展期至7月合约，使近月合约较次月合约自3月5日以来首次出现溢价，British merchant Plexus Cotton Ltd的风险管理部董事Peter Egli表示。

美元走软也扶助提振期棉。

交易商还寻求保护即将到期的5月期权合约。由于期货市场在过去两日劲扬，几只即将到期的期权合约目前为价内期权。(完)

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