纽约期市：期棉小涨，受助于一波空头回补

路透纽约5月13日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三小涨，受助于一波空头回补，使期棉在昨日触及近一周低位后反弹。

美国政府周二公布的供需报告意外利空，引发对需求和供应增加的担忧。数据公布后市场出现一波抛售狂潮，打压期棉价格跌至近一周低位，尾盘触发的空头回补一直持续至周三。美元走软也扶助提振期棉价格。

市场人士密切关注投机客准备出售其持有的大量7月合约多头头寸的迹象。

美国农业部周二在月度供需报告中称，美国棉花出口和结转库存将分别为1,070万包和440万包(每包480磅)，与之前一个月持平。

农业部还预计，2015/16年全球棉花库存将为1.0629亿包，低于之前一年的创纪录水平，但高于接受路透调查的分析师的平均预期1.0575亿包。

7月期棉 上扬0.75美分，或1.2%，收报每磅65.77美分，盘中交易区间为64.85-65.80美分。

截至5月12日，棉花认证库存总计为108,517包，高于之前一日的104,553包。

美元指数 下跌1.00%，汤森路透CoreCommodity CRB指数 微升0.02%。(完)

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